Nessuna fretta, anzi: l’invito è ad essere lenti, a guardarsi intorno e a guardarsi anche dentro.

Perché si cammina parecchio, ma non è sport: è un cammino, anzi sono 15 che attraversano 70 Comuni sardi.

Si chiama “Noi camminiamo in Sardegna 2024”, è alla terza edizione ed è in corso in questi giorni nell’Isola. «Percorsi costieri e dell’interno, anche con luoghi non baciati dal turismo estivo», sottolinea Franco Cuccureddu, che proprio del Turismo è assessore regionale.

Turismo lento, a dirla tutta. Lo stanno sperimentando 15 gruppi composti da 25-30 persone che stanno, per così dire, camminando la Sardegna nei suoi 15 itinerari. Ci sono creatori di contenuti sul web, giornalisti di settore, blogger, influencer, guide, foto e video reporter e camminatori.

