Torpè riammessi i due candidati a consiglieri esclusi per un erroreIl Tar ha accolto il ricorso di Patrizia Coronas e Gianluca Deriu
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Nuova svolta nella movimentata campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Torpè.
Il Tar Sardegna ha riammesso Patrizia Coronas e Gianluca Deriu, i due componenti della lista Destinazione Torpè guidata da Gianni Pilosu, che in occasione della presentazione delle liste erano stati esclusi per un errore tecnico riconducibile al Comune.
Il ricorso presentato per mandato dagli avvocati Fabio Maria Fois e Gianluca Atzori è stato pienamente accolto dai giudici amministrativi.