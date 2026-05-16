Appuntamento con la musica dell'Argentina mercoledì alle 19 nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari. I cori delle classi di Esercitazione corale e di Musica corale e direzione di coro saranno coinvolti nel concerto Carlos Guastavino, Ariel Ramirez. Origine comune, percorsi diversi, momento culminante di una masterclass tenuta al Conservatorio sassarese dal docente Andrés Bugallo.

Come per tutti gli appuntamenti de “I mercoledì del Conservatorio” l'ingresso è gratuito.

Il progetto vuole mettere in luce il rapporto tra musica folklorica argentina e linguaggio accademico, attraverso l’analisi e l’esecuzione di pagine che, pur partendo da una radice culturale comune, sviluppano percorsi espressivi differenti.

Il programma del concerto, diretto da Andrés Bugallo, prevede l’esecuzione di brani di Carlos Guastavino per coro misto a cappella, coro maschile, coro femminile e coro misto con pianoforte e la celebre Misa Criolla di Ariel Ramírez. A esibirsi saranno il Coro della classe di Esercitazioni Corali della docente Claudia Dolce e il coro della classe di Musica corale e direzione di coro del docente Davide Troìa. Le parti solistiche saranno affidate al tenore Federico Di Chiara e al baritono Francesco Scognamillo. Completano l’organico Lucas Emiliano De Simone Tavani al charango, la docente Kseniia Nikitina ed Emanuele Marongiu al pianoforte, Luigi Alberti e Giorgia Cabeccia alle percussioni, Sara Beccu ed Eleonora Denegri ai flauti, Daniela Sirigu al fagotto.

© Riproduzione riservata