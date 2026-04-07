Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio, attorno alle 17, a Villacidro, lungo una strada di montagna.

Un ragazzo di 22 anni, che viaggiava a bordo di una moto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, precipitando in un dirupo per oltre 8 metri.

Il giovane è stato elitrasportato al Bortzu con assegnato un codice rosso. È in gravi condizioni ma non si trova in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri.

(Unioneonline)

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