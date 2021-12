Due morti nel giro di poche ore, entrambi nel giorno di Natale.

Lutto cittadino a Villacidro, che piange due vittime di incidenti stradali avvenuti nella giornata di ieri sulle strade dell’Isola.

Il primo è Amedeo Abramo Secchi, parrucchiere di 48 anni, finito contro un muro e poi in una cunetta a bordo della sua Peugeot 206 lungo la provinciale 7, alle porte di Villasor.

Poco dopo stessa tragica sorte è toccata ad Omar Carta, 23 anni appena. Il giovane ha perso il controllo della sua vettura mentre viaggiava sulla provinciale 60, a tre chilometri circa da Villacidro, ed è finito fuori strada. Uno schianto che si è rivelato fatale, i soccorritori giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso.

“Care concittadine e cari concittadini, oggi è un giorno particolarmente triste per la comunità villacidrese”, si legge nel comunicato con cui l'amministrazione guidata da Federico Sollai ha annunciato per domani, 27 dicembre, il lutto cittadino.

"Purtroppo due giovani ragazzi, Omar e Amedeo, sono tragicamente venuti a mancare nel giorno di Natale. E’ profondo il dolore di tutti noi e per questo domani, a nome dell’intero consiglio comunale e della giunta, come sindaco proclamerò il lutto cittadino per manifestare ai familiari il cordoglio dell'intera comunità”

(Unioneonline/L)

