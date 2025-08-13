Il cuore del paese di San Gavino Monreale ha ripreso a battere e ha accolto tantissime persone, turisti, residenti ed emigrati, per la festa della patrona Santa Chiara, la cui festa civile quest’anno è stata organizzata dal comitato formato dai nati nel 1975, da altri volontari e da associazioni come la Pro Loco. Le serate sono state animate dal gruppo ‘StreetSmart + Hype’,dal dj Sandro Azzena, dai Sikitikis.

Ieri la messa e la processione per le strade del paese in onore di santa Chiara hanno registrato una grande partecipazione di fedeli ed oggi è la giornata conclusiva con la messa alle 18.30 che prevede la partecipazione degli emigrati. Dalle 20 ci sarà la cena dell’emigrato a cura della Pro Loco e una bella serata di balli sardi.

Sarà una giornata carica di emozioni perché sono tantissimi i sangavinesi sparsi nel mondo emigrati per motivi di lavoro e che almeno una volta all’anno riescono a rientrare nel loro paese natale e rinsaldare i legami con parenti e amici.

