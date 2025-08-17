Attimi di paura ieri sera lungo la strada statale 197, all’altezza del chilometro 26, nel tratto tra Villasanta e Furtei. Un grosso ramo si è staccato da un albero ed è precipitato su un’autovettura in transito, bloccandone la marcia.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19. A bordo dell’auto si trovavano tre persone, rimaste fortunatamente illese nonostante l’impatto e la paura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, che hanno messo in sicurezza l’area e liberato il veicolo dai rami. Presenti anche i tecnici dell’Anas, impegnati nelle operazioni di ripristino della carreggiata per garantire il regolare flusso del traffico.

L’episodio ha provocato disagi temporanei alla circolazione, tornata regolare solo dopo il completamento degli interventi.

(Unioneonline/Fr.Me.)

