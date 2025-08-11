Aveva con sé un coltello a lama proibita e marijuana. Per questo motivo un ventitreenne residente a Villacidro è stato arrestato a Villamar, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma bianca.

L'intervento, segnala una nota dei carabinieri, è avvenuto perché i militari hanno notato il giovane che si aggirava per Villamar con atteggiamento sospetto, a piedi e con una busta di plastica in mano. Bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 172 grammi di marijuana e del coltello.

Stamattina la convalida dell'arresto. A eseguire l'intervento sono stati i carabinieri della stazione di Barumini.

