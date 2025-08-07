Ennesimo incendio a Villacidro, paese già martoriato dal fuoco dall'inizio della stagione estiva.

Il rogo è divampato nel primo pomeriggio in località Riu Peis, a ridosso della zona industriale, e sta divorando la campagna e minacciando dei casolari. A bruciare tra i frutteti parzialmente incolti, stando alle prime informazioni, sarebbe una vera e propria discarica. Lì l’erba secca favorito l’espandersi del grosso incendio.

In volo, un elicottero del servizio antincendio regionale, coadiuvato dal lavoro di vigili del fuoco, Protezione civile, barracelli e volontari. Preoccupazione per due abitazioni all’interno del perimetro del fuoco. Una lunga colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile anche da lontano.

© Riproduzione riservata