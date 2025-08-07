Non c’è pace per Villacidro, che nella serata di oggi è tornata a fare i conti con le fiamme. Un nuovo incendio è divampato in un terreno vicino al crossodromo comunale, a poca distanza dalla zona panoramica di Sa Spendula, a meno di un chilometro in linea d’aria dal rogo che nel pomeriggio aveva già messo in allarme i residenti.

Il nuovo fronte di fuoco ha interessato un fienile e diversi mezzi agricoli, che al momento risultano completamente avvolti dalle fiamme. Una abitazione nelle vicinanze è stata minacciata dal fuoco, con la proprietaria visibilmente sotto choc per lo spavento.

Sul posto sono nuovamente intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri, insieme a volontari e barracelli, già impegnati nella bonifica del rogo del primo pomeriggio. Potrebbe esserci un corto circuito all’origine dell’incendio.

