Tragedia il giorno di Natale: un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla provinciale 7 alle porte di Villasor.

Secondo una prima ricostruzione la sua Peugeot 206 è finita contro un muro per poi terminare la corsa in una cunetta. Il conducente, Amedeo Abramo Secchi, 48enne di Villacidro di professione parrucchiere, è morto nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale del 118. Sul posto anche l'elicottero che purtroppo non è servito. Al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Villasor che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

Dalle prime informazioni, viaggiava in direzione di Villasor quando è uscito dalla propria corsia invadendo quella opposta. Andato fuori strada, ha urtato il muro di recinzione di un’officina di revisioni distruggendone una decina di metri.

© Riproduzione riservata