Un secco no alle guerre e a ogni forma di massacro e di genocidio. Così l’intero consiglio comunale di San Gavino Monreale ha approvato all’unanimità la mozione per la pace in Palestina e in Medio Oriente presentata dai consiglieri Simone Angei, Riccardo Pinna, Emanuela Cruccu e Fabio Orrù, così l’assemblea cittadina condanna con fermezza la grave violazione dei diritti umani commessa in Palestina dal governo israeliano.

La consigliera Emanuela Cruccu spiega il significato di questa presa di posizione: «La mozione discussa riguarda una delle crisi più complesse e più drammatiche che stanno avvenendo nel nostro pianeta. Penso seriamente non ci si possa più sottrarre alla condanna di questa significativa violazione dei diritti umani che sta avvenendo ai danni del popolo palestinese. Non si può più mostrare indifferenza verso quella che è, a tutti gli effetti, la più grande e grave violazione del diritto internazionale».

Di qui la condanna unanime del Consiglio comunale degli atti di genocidio che il popolo palestinese sta subendo: «Auspichiamo – aggiunge Emanuela Cruccu -un prossimo cessate il fuoco e che il governo nazionale si impegni in questo senso. Sostenere la mozione significava schierarsi dalla parte della difesa dei diritti umani, che vengono continuamente calpestati e che dovrebbero essere fondamentali sempre».

© Riproduzione riservata