File interminabili e attese di oltre sedici ore al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino. È quanto denuncia Rossana Cabras, che con la sorella ha accompagnato la madre 77enne, Paola Lussu di Villacidro, dopo una caduta in casa.

«Siamo arrivate poco prima delle 21 di lunedì e siamo uscite solo alle 13,30 del giorno dopo. Un’attesa estenuante: ragazzi con traumi da caduta, donne con dolori al petto costrette ad aspettare ore». Durante la notte, prosegue Cabras, «sono arrivate appena due ambulanze, nessuna in codice rosso. Ci è stato detto che in servizio c’era un solo medico a gettone. Al cambio turno delle 8, con l’arrivo di due medici, la situazione non è molto migliorata».

Non solo: l’affollamento ha costretto i familiari dei pazienti a spostarsi fuori, sotto il sole cocente, perché la sala d’attesa era al limite della capienza.

La direzione della Asl del Medio Campidano sottolinea che l’elevato afflusso di pazienti con situazioni non urgenti mette sotto pressione il servizio e incide sui tempi di attesa.

