Un campo scout che diventa un servizio per la comunità. Il gruppo scout Agesci Cagliari 4 si trova in questi giorni a Sanluri, ospite del convento dei frati Cappuccini, dove ha allestito le tende nel giardino tra gli alberi, trasformando l’esperienza in un’occasione di aiuto e cittadinanza attiva.

I ragazzi e le ragazze, tutti tra i 16 e i 20 anni, si stanno dedicando con impegno alla cura degli spazi esterni del convento: pulizia del giardino, raccolta della legna e sistemazione delle aree verdi sono solo alcune delle attività portate avanti in questi giorni, in uno spirito di collaborazione e rispetto per la natura.

Ieri, a testimonianza dell’apprezzamento della comunità, è arrivata anche la visita del sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, che si è intrattenuto con il gruppo per conoscere meglio l’iniziativa.

«È ammirevole lo spirito di servizio che mostrano questi giovani a favore della natura e della comunità – ha commentato –. È bello vederli così entusiasti e motivati».

Gli scout resteranno al convento fino a sabato. Oltre all’attività manuale, avranno l’opportunità di scoprire il territorio: il sindaco li ha invitati a una visita guidata al Castello Medievale e al Museo del Pane, due simboli della storia e della tradizione culturale di Sanluri.

