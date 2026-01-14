Carne e pesce scaduti, prodotti senza etichettatura e irregolarità nella gestione della sicurezza sul lavoro. È quanto emerso da un controllo effettuato oggi in un esercizio pubblico del centro di Arbus dai carabinieri della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari.

Nel corso dell’ispezione, si legge in un comunicato dell’Arma, i militari del Nas hanno accertato la presenza di prodotti di carne senza le indicazioni obbligatorie di etichettatura e tracciabilità, violazione che ha comportato una sanzione amministrativa di 1.500 euro. È stata inoltre contestata la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp, in particolare nella gestione di alimenti scaduti, con una sanzione di 2mila euro, la prescrizione per la regolarizzazione del deposito e lo smaltimento in autotutela di circa 30 chilogrammi di carne e prodotti ittici non idonei al consumo.

Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti del Nil hanno evidenziato il mancato assolvimento degli obblighi formativi del personale in materia di salute e sicurezza. Per questa violazione il titolare dell’attività, un commerciante del posto, è stato denunciato e sanzionato con una multa di circa 1.850 euro.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata