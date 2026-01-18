Schianto nella notte a Villacidro: feriti due giovani, uno è graveL’auto è uscita di strada intorno alle quattro: i ragazzi estratti dalle lamiere e trasportati al Brotzu e al Policlinico
Grave incidente stradale nella notte a Villacidro. Due giovani a bordo di un’auto sono usciti di strada verso le 4 del mattino, mentre rincasavano nella cittadina. I due sono rimasti intrappolati nell’abitacolo dell’auto, deformato dal violento urto, venendo poi estratti solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco.
Sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118 che ne ha portato uno dei giovani al Brotzu in codice rosso a causa di un grave trauma toracico, mentre il secondo giovane è stato portato al Policlinico - quest’ultimo in codice rosso solo per la dinamica - ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.
Ancora riservata invece la prognosi del ferito più grave. Non risultano al momento essere coinvolti altri veicoli rispetto a quello che è uscito di strada su cui viaggiavano i ragazzi.