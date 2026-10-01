A Genuri una giornata di applicazione del microchip, totalmente gratuita, rivolta ai cani di proprietà dei cittadini che ne sono ancora sprovvisti, comprensiva anche dell’iscrizione all’anagrafe canina, con l’obiettivo di prevenire il randagismo nel territorio comunale.

L'appuntamento è in programma il 7 ottobre, alle 9, negli spazi comunali di via Ussaramanna 1: grazie ai medici veterinari dell’Asl di Sanluri che saranno presenti in Comune per la microchippatura e la relativa iscrizione all’anagrafe canina.

Il comune ricorda che, ai sensi della legge regionale 21/94, tutti i cani devono essere obbligatoriamente identificati mediante microchip e iscritti all’anagrafe canina. Inoltre, l'inosservanza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Infine, per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso il comando di Polizia Locale negli orari d’ufficio, o al numero 0709365128.

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