Complesso intervento dei vigili del fuoco, dopo la mezzanotte, per un incendio che ha coinvolto numerose balle di fieno e paglia stoccate all’interno di due capannoni appartenenti alla stessa azienda agricola nella località "Terra Moi", in territorio di Guspini.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri, supportata da un’autobotte inviata dalla centrale operativa del comando provinciale di di Cagliari.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte, fino alle prime luci dell’alba. Al termine sono state avviate le attività di messa in sicurezza dell’area, le verifiche di stabilità delle strutture e gli accertamenti finalizzati a stabilire le probabili cause del rogo.

Si rilevano danni ingenti alle strutture, un capannone risulterebbe completamente distrutto, ma per fortuna non si registrano persone coinvolte.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata