Al Comune di Pabillonis è possibile presentare le domande per l'accesso al contributo a fondo perduto per l’acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nella cittadina del Medio Campidano.

Lo comunica Valentina Erdas, assessora con deleghe all'urbanistica e opere Pubbliche e al verde pubblico: «Da quest'anno è possibile accedere solo con domanda online utilizzando il proprio spid o la carta d’identità elettronica (Cie).Per questo gli uffici hanno previsto che dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 almeno due esperti siano a disposizione dell'utenza per qualsiasi chiarimento. Già oggi sono state diverse le richieste e per questo motivo con gli uffici stiamo valutando altre soluzioni di supporto all'utenza rispetto alla disponibilità già prevista».

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