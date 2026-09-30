Disagi in vista per i cittadini sangavinesi nell'eorgazione dell'acqua. Per giovedì primo ottobre i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione straordinaria nel serbatoio cittadino al servizio della rete idrica di San Gavino Monreale. Nel dettaglio saranno installati dei nuovi misuratori di portata in ingresso e in uscita dall’impianto.

L’intervento richiede la sospensione dell’erogazione per poter operare sulle tubature interessate dalle nuove apparecchiature. Per questo motivo è necessario sospendere l’erogazione a tutto l’abitato dalle 14 alle 17. Al momento del riavvio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento della rete. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Abbanoa: https://www.abbanoa.it

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