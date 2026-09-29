Non si ferma il servizio di controllo per il contrasto al fenomeno del caporalato nel settore agricolo da parte dei militari della compagnia dei carabinieri di Villacidro comandata dal capitano Pasquale Rutigliani. Questa volta un controllo è stato eseguito nel territorio di Pabillonis con i militari della locale stazione comandata dal luogotenente Gianluca Suriano che, insieme al personale del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e a quello delle stazioni di San Gavino, Sardara, Arbus e Guspini hanno eseguito un controllo in un ovile e sulle strade di accesso supportato anche da personale del servizio veterinario della Asl del Medio Campidano.

In un’azienda in campagna è stato trovato un lavoratore straniero in regola con il permesso di soggiorno anche se era presente un sistema di videosorveglianza non autorizzato e non idoneo a riprendere l'attività lavorativa dei dipendenti. Nello stesso tempo sono state identificate decine di vetture e persone. Quest’attività di controllo del territorio nelle campagne di Pabillonis, come in tutti i paesi che fanno capo alla compagnia dei carabinieri di Villacidro, continuerà nelle prossime settimane. In questo modo i carabinieri si fanno sempre più vicini alle persone anche nella regolarità delle condizioni di lavoro e in tante altre azioni di prevenzione della criminalità ed educazione alla legalità soprattutto nelle scuole del territorio e in particolare nelle scuole medie e superiori del Medio Campidano.

L'attività svolta si inserisce in un più ampio e costante piano strategico di prevenzione e repressione messo in atto dall'Arma dei carabinieri su tutto il territorio provinciale volto a tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori, a garantire la legalità del mercato del lavoro e a contrastare ogni forma di concorrenza sleale a danno delle imprese virtuose.

© Riproduzione riservata