Un ferito grave ricoverato al Brotzu: ha perso una gamba. Altri due portati, rispettivamente, al Policlinico di Monserrato per un trauma alla gamba e l’altro – una donna – all’ospedale di San Gavino.

Si è sfiorata la tragedia ieri sera sulla Statale 197, all’altezza di Las Plassas, a causa di un incidente che ha coinvolto tre motociclisti. La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma è certo che non ci siano altri mezzi coinvolti.

A patire le conseguenze peggiori un cinquantenne di Villasor: nell’impatto la gamba è stata tranciata di netto e forse solo grazie all’intervento di un medico che si trovava sul posto è stato possibile il trasferimento in ospedale. Il professionista, prima dell’arrivo dei soccorritori del 118, ha utilizzato una cintura per bloccare il flusso di sangue dal moncone di gamba rimasto al cinquantenne, mentre altri tamponavano la ferita con strumenti di fortuna come magliette e asciugamani.

Giovanni G. Scanu

© Riproduzione riservata