Via libera della giunta comunale agli spettacoli di auto e moto acrobatiche che si terranno a San Gavino il 24 e 25 ottobre 2026. Con la deliberazione del 25 settembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), l’amministrazione ha concesso alla Bizzarro Extreme Entertainment, società con sede a Latina, l’utilizzo dell’area asfaltata del parcheggio Nord della Stazione ferroviaria, dove sarà allestita la manifestazione “Bizzarro extreme show”.

L’area sarà resa disponibile per l’evento, in via esclusiva, tramite un’apposita ordinanza della polizia locale. Trattandosi di uno spettacolo con biglietto d’ingresso, è previsto il pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico secondo le tariffe vigenti.

La manifestazione sarà subordinata al rispetto delle norme di pubblica sicurezza e alla presentazione della documentazione prevista dalla legge, compresa quella relativa alla sicurezza, all’acustica e all’idoneità delle strutture. Tra le prescrizioni stabilite dal Comune figurano anche la predisposizione di sistemi per la raccolta e differenziazione dei rifiuti, la pulizia dell’area al termine dell’evento e la responsabilità degli organizzatori per eventuali danni ai beni concessi.

(Unioneonline/En.Ne.)

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