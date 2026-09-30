Barumini, piano da 330 mila euro per il restauro della chiesa di Santa LuciaIl Comune approva il documento di indirizzo e chiede i fondi alla Regione. Interventi per fermare il cedimento delle fondazioni e l'umidità
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La giunta comunale di Barumini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per i lavori di consolidamento statico e restauro della chiesa di Santa Lucia, con un intervento dal valore complessivo stimato in 330 mila euro (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).
Il progetto, per il quale il Comune ha richiesto un finanziamento alla Regione, punta a mettere in sicurezza e recuperare uno degli edifici storici del paese, risalente presumibilmente al XV-XVI secolo.
Tra le principali criticità individuate figurano il degrado della pavimentazione, i fenomeni di umidità di risalita e, soprattutto, una significativa lesione presente in un arco del porticato, attribuita a un cedimento delle fondazioni. L'arco è attualmente sostenuto in via provvisoria da una centina in legno.
Il progetto prevede il rifacimento e la riqualificazione delle pavimentazioni interne ed esterne, interventi contro l'umidità, l'adeguamento dell'impianto elettrico, il consolidamento delle fondazioni del porticato e il recupero dell'arco lesionato.
Il cronoprogramma prevede la progettazione esecutiva entro giugno. Mentre l'esecuzione dell'intervento dovrebbe svolgersi da agosto a dicembre 2027, compatibilmente con l'ottenimento del finanziamento regionale.
(Unioneonline/En.Ne.)