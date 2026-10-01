Vertice in Comune a Sanluri tra Abbanoa e l’Amministrazione comunale. Promosso dal sindaco Alberto Urpi, all’incontro ha partecipato per Abbanoa il presidente del Cda Giuseppe Sardu accompagnato dal responsabile del settore distribuzione del distretto Alessio Pisci. Per il Comune, oltre al sindaco erano presenti diversi esponenti della Giunta e del Consiglio comunale.

La riunione è servita per fare una panoramica sul servizio idrico integrato nella cittadina del Medio Campidano con particolare attenzione a due temi: la futura alimentazione idrica nella borgata di "Sanluri Stato" e il trasferimento degli sportelli di Abbanoa in zona più centrale e accessibile ai clienti.

Da tempo l’amministrazione comunale guidata da Alberto Urpi chiedeva ad Abbanoa di trasferire lo sportello clienti dall’attuale sede di via Donizetti ad un locale più centrale e facilmente raggiungibile. Comune di Sanluri e Abbanoa hanno raggiunto un accordo: il Comune di Sanluri ha concesso ad Abbanoa una parte dei locali di via Pavese n. 7 (ex Aspal), più funzionali per lo svolgimento delle attività istituzionali e all'accoglienza del pubblico. Abbanoa ha provveduto all'adeguamento della struttura alle nuove esigenze.

Il sindaco Urpi e il presidente di Abbanoa Sardu hanno effettuato un sopralluogo nella nuova sede, accompagnati dal responsabile dell’intervento per la stessa Abbanoa, Gianluca Spina: il nuovo sportello verrà attivato a breve.

Sanluri Stato è una frazione di Sanluri che attualmente non è servita da rete idrica ad uso civile, fatto salvo per un “anello” che circonda la frazione. È nelle intenzioni dell’amministrazione comunale realizzare la rete idrica per i suoi 600 abitanti presenti. «Abbanoa sarà a fianco alla amministrazione – ha spiegato il presidente Sardu - per dotare la zona di una rete idrica» precisando che gli ampliamenti della rete idrica non è una diretta competenza di Abbanoa che è il gestore delle reti idriche pubbliche. «Condividiamo però l’idea che dotare di servizi fondamentali, come l’acqua, gli insediamenti che ne sono privi, costituisca un valido presupposto per la lotta allo spopolamento dei Paesi sardi. Possiamo però garantire - ha concluso il presidente Sardu - la disponibilità della Società a promuovere e supportare la redazione della progettazione dell'intervento, quale attività preliminare necessaria per consentire la candidatura dell'opera a eventuali programmi di finanziamento».

Il sindaco di Sanluri Alberto Urpi, parla di di «una giornata molto importante: ringrazio il presidente Sardu e l’attuale CdA. Da tempo avevo chiesto di spostare lo sportello dalla sede attuale, disagevole per l’utenza, al centro cittadino. Spero che la collaborazione con Abbanoa possa portare i frutti sperati anche sulla vicenda "Sanluri Stato", seguita direttamente anche da Egas e dal suo presidente Fabio Albieri che ringrazio per l'impegno. Da subito, inoltre, inizieremo a lavorare perché anche il Comune di Sanluri possa entrare a far parte della compagine sociale di Abbanoa».

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