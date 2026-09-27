Grave incidente sulla 197, tra Las Plassas e Barumini.

Coinvolti tre motociclisti a bordo di tre moto diverse. Sarebbero tutti in gravi condizioni.

Sul posto le ambulanze del 118: il personale sanitario è ancora impegnato nelle cure su strada. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.

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