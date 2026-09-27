lo schianto
27 settembre 2026 alle 19:43aggiornato il 27 settembre 2026 alle 20:11
Grave incidente tra Las Plassas e Barumini, coinvolti tre motociclistiSul posto le ambulanze del 118, tutti i feriti in condizioni critiche
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Grave incidente sulla 197, tra Las Plassas e Barumini.
Coinvolti tre motociclisti a bordo di tre moto diverse. Sarebbero tutti in gravi condizioni.
Sul posto le ambulanze del 118: il personale sanitario è ancora impegnato nelle cure su strada. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.
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