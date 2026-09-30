La Direzione Generale della ASL Medio Campidano ha compiuto un ulteriore importante passo nel percorso di riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari offerti ai cittadini del territorio. Con delibera del direttore generale, Joseph Polimeni, il dottor Stefano Cossa è stato nominato direttore della struttura complessa di radiodiagnostica dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale del Medio Campidano.

La nomina del Dottor Cossa, professionista di comprovata esperienza e competenza, si inserisce nella più ampia strategia della Direzione Generale volta a garantire una gestione efficace ed efficiente dei reparti e dei servizi, completando tasselli fondamentali dell’organigramma aziendale, come già avvenuto per l’Oncologia in ospedale e per i Distretti di Sanluri e di Guspini a livello territoriale. Intenzione, inoltre, della Direzione generale, non solo coprire tutti i ruoli di struttura complessa ancora vacanti, ma anche valorizzare il ruolo dei Dipartimenti dell’azienda procedendo nei prossimi mesi alla nomina dei loro direttori.

«La Radiodiagnostica rappresenta un servizio trasversale e cruciale per l’intera attività ospedaliera e territoriale», ha dichiarato il DG, Dottor Joseph Polimeni. «L’arrivo del dottor Cossa, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, rafforzerà ulteriormente il servizio, garantendo standard qualitativi elevati e una sempre maggiore tempestività diagnostica, a beneficio dei nostri pazienti». Contestualmente a questa importante nomina, la direzione generale desidera riaffermare il proprio massimo impegno nelle attività finalizzate al rafforzamento e al completamento degli organici del presidio ospedaliero e dei servizi territoriali. È in atto un monitoraggio costante dei fabbisogni di personale, che si traduce nell’attivazione sistematica di tutte le procedure di reclutamento previste dalle vigenti normative: concorsi pubblici, avvisi di mobilità, procedure di stabilizzazione, scorrimento di graduatorie. L’obiettivo prioritario è colmare le carenze di personale medico, infermieristico e tecnico, al fine di garantire la piena operatività di tutte le strutture, ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità complessiva dell’assistenza offerta alla popolazione del Medio Campidano.

«Siamo consapevoli delle criticità legate alla carenza di personale, un problema purtroppo comune a molte realtà sanitarie», ha aggiunto il Dottor Polimeni. «Tuttavia, non stiamo risparmiando energie nel perseguire ogni possibile soluzione. Il completamento degli organici è una priorità assoluta per questa Direzione, per dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini e per valorizzare al meglio le professionalità esistenti all’interno della nostra azienda».

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