Il  5 ottobre prenderà avvio il servizio di mensa scolastica rivolto agli alunni e alle alunne che, nell'anno scolastico 2026/27, frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e la secondaria di primo grado.

Per usufruire del servizio, le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro le 13 del 2 ottobre con la procedura telematica tramite pec o nel sito del Comune di San Gavino Monreale oppure a mano all’ufficio protocollo del Comune in via Trento.

© Riproduzione riservata