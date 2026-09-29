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29 settembre 2026 alle 11:27
San Gavino, iscrizioni aperte alla mensa scolastica: c’è tempo fino al 2 ottobreLe domande di iscrizione dovranno essere presentate entro le 13 del 2 ottobre
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Il 5 ottobre prenderà avvio il servizio di mensa scolastica rivolto agli alunni e alle alunne che, nell'anno scolastico 2026/27, frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e la secondaria di primo grado.
Per usufruire del servizio, le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro le 13 del 2 ottobre con la procedura telematica tramite pec o nel sito del Comune di San Gavino Monreale oppure a mano all’ufficio protocollo del Comune in via Trento.
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