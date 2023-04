Disagi, ieri, a Gesturi per un incidente occorso a un tir che ha sbandato lungo la Statale 197, perdendo il carico: due pilastri autostradali in cemento della lunghezza di 8 metri ciascuno.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale in tandem con i colleghi di Villamar, assieme alla squadre dell’Anas.

Il conducente, un 28enne, non è rimasto ferito e non sono stati coinvolti altri veicoli.

Ma, come detto, la circolazione ha subito rallentamenti per circa due ore, per la parziale interruzione del tratto in questione, al km 48+400, con senso unico alternato.

I pilastri sono stati poi rimossi con l’ausilio dell'autogru.

Lievi danni al manto stradale, ripristinato a stretto giro dagli operai Anas.

I documenti del conducente e del mezzo pesante sono risultati regolari.

