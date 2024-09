Alla lotteria della disperazione per la scelta del nuovo medico di base. Solo i più veloci conquisteranno uno dei 500 posti in palio per diventare pazienti del dottor Ruben Ganassi. Per farlo serve inviare una richiesta online a partire dalle 8 del 17 settembre, tutti gli altri dovranno continuare a rivolgersi agli ambulatori Asap della Asl.

A Serramanna sono circa 1.500 le persone senza medico di riferimento che martedì dovranno inviare la domanda, compilata in ogni sua parte, controfirmata e scannerizzata, all'indirizzo della Asl del Medio Campidano sceltamed.sanluri@aslmediocampidano.it. Vietato candidarsi prima dello scoccare delle otto: le istanze saranno cancellate automaticamente.

«Si tratta di un'operazione non facile, che già sta mettendo in grande difficoltà le persone, come me, ignoranti dal punto di vista informatico, verranno premiati i più furbi», commenta Alberto Palmas, pensionato ed ex assessore ai Servizi sociali del Comune di Serramanna.

