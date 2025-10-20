I Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno arrestato nella notte un 22enne di Serramanna, sorpreso in flagranza mentre cedeva alcuni grammi di cocaina a un 58enne.

L’arresto è il risultato di un’attività d’indagine lampo condotta dai militari del Nucleo Investigativo, che nei giorni scorsi avevano raccolto una serie di informazioni su un presunto giro di spaccio nel centro abitato del paese.

Durante un servizio di appostamento i carabinieri hanno sorpreso il giovane proprio mentre consegnava una dose di cocaina all’acquirente, segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha portato al ritrovamento di ulteriori dosi di cocaina, una di marijuana e della somma di 4.800 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline/v.f.)

