Controlli a tappeto dei carabinieri sulle strade dell’Isola: spacciatore in arresto a GonnosfanadigaL’uomo, un 40enne del posto, è stato fermato a bordo di un’utilitaria. Nei guai anche un 49enne trovato in possesso di un coltello a serramanico
Controlli a tappeto nella notte dei carabinieri sulle strade del Medio Campidano.
Nel corso dell’operazione, i militari hanno arrestato nel centro di Gonnosfanadiga un 40enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un’utilitaria insieme a un 49enne residente nello stesso comune, anch’egli disoccupato e già noto alle forze di polizia. Durante la verifica, il conducente è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, oltre a più di 200 euro suddivisi in banconote di vario taglio, compatibili con un’attività di spaccio. Il passeggero, invece, aveva con sè e senza valida giustificazione un coltello a serramanico di circa 17 centimetri.
La perquisizione, estesa al veicolo e all’abitazione del conducente, ha permesso di scoprire all’interno dell’auto ulteriori quantitativi di marijuana, insieme a un secondo coltello a serramanico. Nell’abitazione dell’uomo altre dosi di cocaina e marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.
Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari.
Ricostruita la vicenda, il 40enne è stato accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di domani. Entrambi i soggetti sono stati inoltre denunciati per porto di armi o oggetti atti ad offendere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.
(Unioneonline/v.l.)