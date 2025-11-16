Controlli a tappeto nella notte dei carabinieri sulle strade del Medio Campidano.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno arrestato nel centro di Gonnosfanadiga un 40enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un’utilitaria insieme a un 49enne residente nello stesso comune, anch’egli disoccupato e già noto alle forze di polizia. Durante la verifica, il conducente è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, oltre a più di 200 euro suddivisi in banconote di vario taglio, compatibili con un’attività di spaccio. Il passeggero, invece, aveva con sè e senza valida giustificazione un coltello a serramanico di circa 17 centimetri.

La perquisizione, estesa al veicolo e all’abitazione del conducente, ha permesso di scoprire all’interno dell’auto ulteriori quantitativi di marijuana, insieme a un secondo coltello a serramanico. Nell’abitazione dell’uomo altre dosi di cocaina e marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari.

Ricostruita la vicenda, il 40enne è stato accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di domani. Entrambi i soggetti sono stati inoltre denunciati per porto di armi o oggetti atti ad offendere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

