Coltivava marijuana in casa, per questo un uomo è stato arrestato la scorsa notte a Sanluri.

I carabinieri, durante un servizio di pattuglia, hanno notato l’uomo, un 36enne disoccupato, che camminava a piedi assieme a un 42enne di Villamar vicino al piazzale di via Padri Cappuccini.

L’orario dell’incontro e l’atteggiamento dei due è apparso subito sospetto, per questo i militari dell’Arma hanno deciso di perquisirli: il 42enne era in possesso di una modica quantità di hashish, il 36enne aveva un bilancino di precisione nei pantaloni. Perquisizione poi estesa all’abitazione del 36enne dove, all’interno di una camera attrezzata, sono state trovate due piante di marijuana con 31 infiorescenze matureAvev, 70 grammi di semi di canapa, fertilizzanti, un impianto di illuminazione a Led, teli e involucri in nylon e 18 grammi di marijuana in fase di essiccazione.

Al termine delle operazioni, il 36enne ha minacciato, guadagnandosi anche una denuncia per minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo è finito ai domiciliari, il 42enne è stato invece segnalato come assuntore alla Prefettura.

(Unioneonline)

