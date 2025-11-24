I carabinieri di Sanluri hanno individuato il presunto autore del danneggiamento e del tentato furto avvenuto nella notte del 27 ottobre ai danni del distributore automatico dell’acqua di via Carlo Felice. A finire denunciato — nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e di indagini ancora in corso — è un uomo di 36 anni, disoccupato e residente nel Medio Campidano, già noto alle forze dell’ordine.

La vicenda è emersa dopo la querela presentata dal gestore dell’impianto, un imprenditore 41enne della provincia di Cagliari, che aveva segnalato il tentativo di sottrarre le monete contenute nel distributore e i danni provocati alla struttura.

Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area hanno offerto ai militari elementi decisivi. Analizzando i filmati e confrontando i dettagli con ulteriori riscontri raccolti sul territorio, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti del presunto responsabile e a identificarlo. L’uomo è stato convocato in caserma e successivamente denunciato alla Procura.

Secondo l’Arma, l’intervento rappresenta un esempio del lavoro quotidiano svolto dalle stazioni del territorio nella prevenzione dei reati contro il patrimonio e nella risposta tempestiva alle segnalazioni dei cittadini.

