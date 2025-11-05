Paura nel tardo pomeriggio di oggi in via Nazionale a Gonnosfanadiga, dove due auto si sono scontrate provocando il ferimento di una donna.

Secondo una prima ricostruzione, una Suzuki Vitara guidata da un 37enne del posto, con a bordo la moglie di 34 anni, ha urtato un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un 62enne di Villacidro.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato violento. La donna, rimasta ferita, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, dove i medici l’hanno ricoverata in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villacidro, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per stabilire la dinamica del sinistro. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ai rilievi.

(Unioneonline/Fr.Me.)

