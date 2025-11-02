Momenti paura, nella notte tra sabato e domenica, a Guspini, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, con il supporto dei colleghi della Stazione locale, hanno tratto in arresto un 48enne, per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione proveniente da un condominio: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, era in evidente stato di alterazione psicofisica e si aggirava impugnando un coltello da cucina e proferendo frasi minacciose.

Alla vista degli uomini dell’Arma, il 48enne si è scagliato contro di loro con intenti aggressivi e per questo i militari hanno utilizzato il taser per fermarlo e immobilizzarlo. Nessuno è rimasto ferito.

Ricostruita la vicenda, il coltello è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline)

