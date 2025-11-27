Tamponamento a catena questa sera intorno alle 21,40 lungo la Strada Statale 126, al km 93+400, nel territorio di Guspini: tre le auto coinvolte, un ferito è stato trasportato in ospedale.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, una Volkswagen Golf, guidata da un allevatore 24enne di San Gavino, avrebbe impattato contro una Volkswagen Tiguan alla cui guida si trovava un operaio 59enne di Guspini. A seguito del primo urto, la Tiguan avrebbe ulteriormente tamponato una Ford Focus condotta da un 52enne di Fluminimaggiore, che ha riportato lesioni tali da richiedere il trasporto in codice giallo in ospedale a San Gavino.

La viabilità ha subito rallentamenti per consentire gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto è intervenuta la pattuglia delle stazioni di Pabillonis e San Gavino, che ha effettuato i rilievi.

