È di quattro feriti, uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto questa sera sulla Statale 196, tra Gonnosfanadiga e Guspini, all’altezza del bivio per Arbus.

Stando a una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto tra motocarro Ape condotto da un 55enne di Arbus (a bordo c’era anche un 58enne, anche lui di Arbus) e un’auto, alla cui guida c’era un 70enne di Guspini, che viaggiava con la compagna di 68 anni: il primo veicolo avrebbe tagliato la strada all’altro mezzo che sopraggiungeva.

Gravi le conseguenze per tre persone coinvolte. Sul posto sono intervenute più ambulanze che hanno portato i feriti in codice rosso al Brotzu, fatta eccezione per il passeggero della Piaggio Ape che è finito in ospedale solo per accertamenti. Comunque nessuno risulta in pericolo di vita.

I feriti sono stati liberati da una squadra dei vigili del fuoco. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

© Riproduzione riservata