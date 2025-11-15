Mattinata movimentata, oggi, alla stazione ferroviaria di San Gavino, dove un uomo è stato segnalato per essersi posizionato sui binari durante l’arrivo di un treno.

Il macchinista, accortosi della presenza improvvisa lungo la linea, è stato costretto a un arresto d’emergenza, provocando ritardi e disagi ai passeggeri e alla regolarità del servizio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villacidro, che hanno avviato immediatamente una ricerca all’interno dell’area ferroviaria.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo nel bar della stazione. Si tratta di un 25enne sudanese, disoccupato e domiciliato nel Cagliaritano, regolarmente presente sul territorio italiano.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo non avrebbe fornito spiegazioni sul gesto che ha portato al blocco della circolazione. Al termine degli accertamenti, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio.

