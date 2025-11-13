È stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali un 41enne di origini romene, residente a Guspini, fermato dai carabinieri di Montevecchio durante un servizio di controllo del territorio nella serata di mercoledì.

L’uomo, operaio, è stato sorpreso alla guida di un Fiat Iveco Daily regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tuttavia, nel corso delle verifiche i militari hanno scoperto che il mezzo stava trasportando numerosi pannelli solari, un tipo di rifiuto non compreso tra quelli autorizzati per l’impresa a cui risulta intestata l’iscrizione.

Ulteriori accertamenti hanno poi permesso di constatare che i formulari di identificazione dei rifiuti presentati dal conducente erano scaduti di validità, aggravando così la posizione dell’uomo. Il materiale trasportato è stato posto sotto sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il 41enne è stato quindi deferito in stato di libertà per violazione degli articoli 256, comma 4, e 258, comma 4, del decreto legislativo 152 del 2006, relativo alla gestione dei rifiuti.

