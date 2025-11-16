Un uomo di 31 anni, residente a Villacidro, è stato arrestato nella notte dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato all’interno dell’ex stabilimento Keller, nella zona industriale del paese.

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio condotto dalla stazione di Villacidro con il supporto dell’Aliquota Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’attenzione della pattuglia sarebbe stata attirata da una luce proveniente dall’interno dello stabilimento dismesso.

Avvicinandosi in silenzio, i Carabinieri avrebbero notato una persona muoversi tra i macchinari con una torcia. Durante le verifiche, il 31enne sarebbe stato sorpreso mentre tentava di nascondersi nella cabina di comando di un macchinario, con il volto coperto da un passamontagna.

All’interno dell’area sarebbero stati trovati circa quindici metri di cavi in rame e alcune staffe metalliche già smontate, materiale che – secondo gli investigatori – l’uomo avrebbe cercato di sottrarre utilizzando pinze, tronchesi e altri utensili.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. L’uomo, accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato successivamente posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani, lunedì 17 novembre.

(Unioneonline/Fr. Me.)

