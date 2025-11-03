Tragico incidente stradale questa sera intorno alle 18 sulla Provinciale 65: un uomo di 49 anni, residente a Guspini, è morto nella sua auto finita fuori strada. 

Secondo una prima ricostruzione la vittima era al volante di una  Volkswagen Golf: per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo  terminando la corsa fuori dalla carreggiata.

L’impatto si è rivelato fatale e, nonostante i tempestivi soccorsi del personale del 118, non c’è stato nulla da fare. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri della Stazione di Guspini, ai quali sono affidati i rilievi per la ricostruzione della dinamica. 

(Unioneonline/E.Fr.)

