Guspini, l’auto vola fuori strada: muore a 49 anniLa vittima ha perso il controllo della sua Golf: inutile l’intervento del 118
Tragico incidente stradale questa sera intorno alle 18 sulla Provinciale 65: un uomo di 49 anni, residente a Guspini, è morto nella sua auto finita fuori strada.
Secondo una prima ricostruzione la vittima era al volante di una Volkswagen Golf: per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo terminando la corsa fuori dalla carreggiata.
L’impatto si è rivelato fatale e, nonostante i tempestivi soccorsi del personale del 118, non c’è stato nulla da fare.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri della Stazione di Guspini, ai quali sono affidati i rilievi per la ricostruzione della dinamica.
