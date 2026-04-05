San Gavino Monreale, visita dei carabinieri agli anziani della casa di riposo: «Ci fate sentire meno soli»Un gesto di sensibilità e vicinanza verso le generazioni più fragili
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Un gesto di profonda sensibilità e vicinanza verso le generazioni più fragili.
Il Comandante della Compagnia di Villacidro, con il Comandante della Stazione, si è recato in visita agli anziani ospiti di una casa di riposo di San Gavino Monreale per portare un messaggio di auguri e solidarietà.
Non un semplice atto istituzionale, ma un’occasione di autentica condivisione umana.
I militari hanno incontrato i residenti della struttura, consegnando loro dei piccoli omaggi e rivolgendo un pensiero speciale anche agli operatori sanitari con il dono delle tradizionali colombe come segno di riconoscimento per l’instancabile opera di assistenza svolta quotidianamente a favore dei degenti.
Sorrisi, racconti di vita e grande entusiasmo nel sentirsi al centro di un’iniziativa così significativa.
(Unioneonline)