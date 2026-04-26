Villacidro, lutto cittadino per i funerali di Leonardo MocciLo ha stabilito il sindaco Federico Sollai
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Lutto cittadino a Villacidro in occasione dei funerali di Leonardo Mocci, dalle 16 alle 17 di lunedì 27 aprile.
Lo ha stabilito il sindaco Federico Sollai: «Per la durata del lutto cittadino ordina l'esposizione delle bandiere a mezz'asta negli edifici comunali, in segno di lutto, e la sospensione di ogni attività lavorativa negli Uffici Comunali a partire dalle ore 16.00 del 27 aprile fino alla conclusione della cerimonia funebre e invita i concittadini, Ie organizzazioni politiche, sociali, produttive, Ie associazioni sportive e di volontariato ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino».
(Unioneonline)