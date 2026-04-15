l’evento
15 aprile 2026 alle 19:08
Villacidro si prepara alla Marcialonga 2026Ambiente e enogastronomia, appuntamento per il weekend del 18 e 19 aprile
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Villacidro si prepara alla Marcialonga 2026: il 18 e 19 aprile la Consulta Giovani e l’Assessorato comunale al Turismo propongono un weekend tra natura, cultura e iniziative per i più piccoli.
Il programma si apre sabato con attività di animazione nel “Paese d’ombre”, dedicate ai bambini.
Domenica, invece, è in calendario la passeggiata nel demanio, con partenza e arrivo alla chiesa di San Sisinnio, seguita da un pranzo con prodotti tipici locali.
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