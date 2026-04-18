“Idili”, il videogame horror ambientato nei paesaggi nuragiciIl gioco del team di Stefano Piras, 35 anni, titolare di Megalith Interactive Studios, presentato anche in Giappone
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Apprezzati da tanti appassionati di videogame e ben accolti nelle più importanti fiere del settore (come, a settembre scorso, il Tokyo Game Show), Stefano Piras e il suo team di amici-collaboratori rientrano nella nutrita schiera dei giovani destinati a emigrare. Lui, 35 anni, di Isili, è titolare di Megalith Interactive Studios, e ha messo a punto Idili, un videogame horror ambientato nei paesaggi nuragici e pre-nuragici del paese. Un’idea per raccontare in maniera avvincente i siti archeologici e le leggende della Sardegna. Peccato che l’iniziativa venga snobbata dalla Regione e dagli enti che in qualche modo potrebbero aiutare la giovane impresa a crescere. Domani la storia e l’intervista su L’Unione Sarda a cura di Piera Serusi.