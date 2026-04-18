Un 61enne di Gonnosfanadiga, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato nella serata di ieri per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, che alla vista dei carabinieri impegnati in normali controlli sul territorio aveva tentato di darsi alla fuga, è operazione è stato trovato in possesso, in una perquisizione estesa anche alla sua abitazione, di 100 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Sono stati inoltre sequestrati due coltelli con evidenti tracce di stupefacente e la somma contante di 235 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio e ritenuta verosimile provento dell'attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata dall'Autorità Giudiziaria per la mattinata odierna in Tribunale a Cagliari.

(Unioneonline)

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