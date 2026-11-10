Far scoprire e vivere il centro storico del paese con lo sport. Così ha avuto una grande partecipazione la prima edizione del “Sanga Sport Day”, promosso dal Comune, che ha unito la scoperta degli itinerari turistici alle attività delle società sportive.

In piazza Marconi e in via Roma si sono esibite le società sportive Ginnastica ritmica Fantasia , Progetto Danza, Vitalis basket, Monreale, Polisportiva Eleonora d’Arborea , Atletica podistica, Fuel Triathlon, Monreal bike, Fainas Antigas , Asd Delfino , Tennis Club Monreale.

La giornata si è conclusa con le premiazioni degli sportivI sangavinesi conosciuti a livello regionale e nazionale come sottolinea l’assessore allo sport Simone Angei: «L’amministrazione comunale rivolge le proprie congratulazioni agli atleti Oscar Cocco (calcio), Matteo Meloni (scacchi), Manuel Cossu (triathlon), Eleonora Cancedda (taekwondo) e alla squadra di Synchro Freestyle di Progetto Danza, composta da Giorgia Mingoia, Elisa Medda e Marco Fanari. I risultati conseguiti rappresentano motivo di orgoglio per la comunità sangavinese e testimoniano il valore dell’impegno, della dedizione e della passione sportiva. L’appuntamento è per il prossimo anno, con l’obiettivo di far crescere la manifestazione con un coinvolgimento ancora più ampio delle associazioni e della cittadinanza».

Alla premiazione erano presenti diversi amministratori comunali e Luca Vaccargiu, presidente della consulta comunale socio ricreativa e sport.

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