Non si ferma il percorso di riorganizzazione e rafforzamento della governance dell’ASL n. 6 del Medio Campidano guidata dal Direttore Generale Joseph Polimeni. Con la deliberazione n. 850 del 29 ottobre 2026, è stato conferito ufficialmente al dottor Andrea Concas l’incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa 'Sanità Animale', afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

La nomina si affianca ai precedenti interventi già compiuti dall’azienda in tema di consolidamento organizzativo come i recenti assetti dell’Oncologia e della Radiodiagnostica in ambito ospedaliero e dei Distretti di Sanluri e di Guspini a livello territoriale.

La direzione generale ha ribadito la ferma intenzione non solo di coprire in tempi brevi tutti i ruoli di struttura complessa ancora vacanti, ma anche di valorizzare pienamente il ruolo dei Dipartimenti aziendali procedendo, nei prossimi mesi, alla nomina dei rispettivi direttori. Il numero uno della Asl del Medio Campidano ha evidenziato come l’affidamento della struttura al dott. Concas «garantisca una guida autorevole e competente a questo servizio con l’obiettivo di tutelare il nostro tessuto economico, la sicurezza alimentare e il patrimonio zootecnico locale, confermando l’impegno della nostra Azienda nell’assicurare i servizi essenziali per la comunità».

Il neodirettore Andrea Concas ha sottolineato la necessità di presidiare con la massima cura un settore cruciale per l’intera area: «Il servizio di Sanità Animale ha un’importanza vitale nel Medio Campidano, un territorio della Sardegna caratterizzato da una profonda e storica vocazione agricola e zootecnica. Accolgo questo incarico con forte senso di responsabilità».

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