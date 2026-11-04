San Gavino Monreale vuole diventare più bella e accogliente partendo dalle sue strade d’accesso. Così a breve partiranno i lavori per una di queste vie grazie a un finanziamento regionale di 500mila euro ottenuto dal Comune di San Gavino come spiega il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica: ‘L’ufficio comunale del settore lavori pubblici ha affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo per la riqualificazione dell'ingresso di via Trento/Cimitero. Il cantiere prenderà il via nel 2027.

Via Trento è la via più trafficata di accesso al Comune di San Gavino Monreale. Queste somme derivano dallo scorrimento delle graduatorie dei bandi (dieci in totale) ai quali il nostro Comune ha partecipato nel mese di settembre 2025. Questa è una delle tante istanze che è stata finanziata quest'anno. Sono già partiti diversi cantieri nel nostro Comune’.

Intanto nel paese si registrano importanti progressi in diversi cantieri. È ormai giunto a conclusione quello di ampliamento dell’ecocentro comunale nella zona artigianale e anche quello di via Santa Severa dove è stata completata la rimozione dell’asfalto con la sistemazione della rete delle acque bianche, la nuova illuminazione e la nuova pavimentazione. Ora sono in corso gli interventi per la sistemazione delle strade danneggiate dai lavori per la posa della fibra ottica che hanno interessato buona parte del paese con forti malumori tra i cittadini, ma ora pian piano l’asfalto originario dovrebbe essere ripristinato mettendo fine ai disagi. Ora si aspetta la ripresa dei lavori per lo spostamento del rio Pardu di 400 metri rispetto al corso attuale in modo da togliere il vincolo idrogeologico a una parte del paese, soggetta spesso ad eventi alluvionali.

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